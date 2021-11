Perpignan : Tilsley rempile

George Tilsley (29 ans) poursuit l’aventure à Perpignan.L’ailier néo-zélandais a signé un nouveau contrat d’un an, le liant au club catalan jusqu’en juin 2023.L’ancien joueur de l’équipe nationale à VII néo-zélandaise, d’Agen et de l’UBB évolue à l’Usap depuis 2019.

Béziers : Valentine, c’est presque fait

Comme nous vous l’indiquions dernièrement dans nos colonnes, Josh Valentine (38 ans) se rapproche d’un retour à la compétition. Passé par Béziers durant quatre saisons, le demi de mêlée australien a effectué des tests sportifs et médicaux qui se sont tous avérés concluants. Sa signature en tant que joker médical de Jean-Victor Goillot (indisponible sixmois, rupture d’un ligament croisé) ne dépend plus que de l’aval de la DNACG pour sortir de la retraite (38 ans) l’ancien Carcassonnais.

Aurillac : Plantier jusqu’en 2024

Le pilier gauche Alexandre Plantier (29 ans) a signé une prolongation de contrat avec Aurillac. L’ancien Nantais, qui compte trente matchs de Pro D2 dont seize titularisations avec le club cantalien, est donc désormais engagé jusqu’en 2024, plus une année optionnelle.*

Auckland Blues : l’ancien Toulonnais Heem repart pour un tour

Les Auckland Blues ont annoncé la prolongation pour trois saisons de l’arrière Zarn Sullivan (21ans) et de l’ailier Bryce Heem (32 ans) pour une année.Le Néo-Zélandais était passé par Toulon entre 2018 et 2020. "C’est un grand professionnel et un grand mec, a félicité son manager LeonMacDonald. Il a non seulement gagné sa place dans le XV de départ en raison de son excellente forme mais il s’est également rendu indispensable de par son apport au quotidien, en particulier avec nos jeunes arrières."