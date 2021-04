"C'est vraiment le projet sportif qui m'a convaincu". Teddy Thomas a justifié son choix de rejoindre le Japon et les Munakata Sanix Blues cette semaine par le côté sportif. L'ailier international (27 sélections) n'a pas été conservé par le Racing pour la saison prochaine et n'a pas réussi à trouver de club en France. "Ça a été dur pour moi d'apprendre que je n'étais pas conservé par le club, mais j'ai directement cherché à relever la tête." À seulement 27 ans, le natif de Biarritz s'éloigne de sa zone de confort et a pour ambition d'amener son nouveau club au sommet de la Top League.

En effet, pour l'instant, les Munakata Sanix Blues sont avant-derniers de la conférence rouge de Top League, mais comptent bien relever la tête. "Les venues de joueurs incroyables comme Beauden Barrett, T.J Perenara ou encore Michael Hooper ont permis au championnat japonnais de se faire connaître encore plus. La venue d'un des meilleurs joueurs français, en tout cas le meilleur finisseur, est donc sur la continuité de ce qu'on construit depuis plusieurs années", se réjouit le coach des Sanix Blues, Yuichiro Fujii

" Le Japon m'a toujours fasciné "

Plutôt surprenant, le choix de Thomas se justifie par les envies d'ailleurs de l'ancien francilien. Formé à Biarritz et arrivé au Racing en 2014, l'ailier supersonique voulait découvrir autre chose que la France. "Peut-être que je reviendrai plus tard dans ma carrière, mais j'avais besoin de voir autre chose. Le Japon m'a toujours fasciné tant pour sa culture que par le style de jeu pratiqué, inspiré du Super Rugby." L'aventure japonaise de Thomas commencera donc dès la fin de la saison, peut-être après un nouveau Bouclier avec le Racing ?

