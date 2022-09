Toulouse : Arnold suspendu quatre semaines

Le deuxième ligne du Stade toulousain, Richie Arnold, a été suspendu quatre semaines par la commission de discipline de la LNR pour "jeu dangereux". L’Australien a été exclu lors de la défaite à Pau, pour un plaquage haut sur le troisième ligne adverse Lekima Tagitagivalu. Après avoir purgé un match face au Racing 92, Arnold manquera aussi les rendez-vous contre Montpellier, Clermont et Brive. Il sera de retour pour la Rochelle le dimanche 23 octobre.

Stade français : Veainu évoque un possible retour à Leicester

Telusa Veainu (31 ans, 12 sélections) n’écarte pas un retour en Angleterre. Le trois-quarts samoan, engagé jusqu’à la fin de la saison avec le Stade français, a évoqué son avenir dans le Podcast Rolling Maul et un possible retour à Leicester : "Si l’occasion se présente et que tout est réuni, j’aimerais revenir (en Premiership). La seule chose est que j’espère, c’est que ce serait à Leicester pour être honnête." Entre 2015 et 2020, Veainu avait marqué 32 essais en 79 apparitions. En 42 matchs, il a marqué à dix reprises avec les Soldats roses.

Bayonne : le Puma Bogado débarque

Martin Bogado (24 ans, 1,92 m, 97 kg) va renforcer la rotation à l’arrière de l’Aviron Bayonnais. D’après Sud Ouest, l’international argentin (4 sélections), qui évoluait la saison passée aux Jaguares XV, a donné son accord au club basque.

Agen : la facture pour Armandie alourdie de 3 millions d’euros

Ce lundi, le sujet de la rénovation du stade Amandie a été au cœur du débat du conseil municipal d’Agen. La raison ? Les travaux ont coûté trois millions de plus que prévu, passant de 14 à 17 millions d’euros : le surcoût tient à l’augmentation du prix des matériaux (1,4 million d’euros) mais aussi à la réfection non prévue de l’éclairage, à hauteur de 1,6 million d’euros.