Patrice Collazo, ancien manager du RCT qui l'avait recruté en début de saison, disait à son propos : "Le profil de Petero nous a été recommandé par Sireli Bobo, qui représente une Académie aux Fidji et qui repère des joueurs à forts potentiels. Petero est un centre puissant qui a évolué autant au Rugby à 7 qu’à 15. C’est un joueur rapide, perforant et dur sur l’homme. Il évoluait dans un championnat amateur en Nouvelle-Zélande, dans la Province de Canterbury. Les images que nous avons visionnées et les recommandations qui nous en ont été faites, nous ont convaincues de lui donner une opportunité."

À voir désormais si son essai s'avèrera concluant à Montauban.