Midi Olympique annonçait lundi que l'arrivée de Sébastien Piqueronie à la Section paloise allait intervenir au début du mois de mai. "S'il est déjà officiel que l'actuel manager des équipes de France jeunes Sébastien Piqueronies sera en charge de tout le secteur sportif de la Section paloise à partir de la saison prochaine, le technicien devrait arriver aux manettes plus tôt que prévu", pouvait-on lire dans le bi-hebdomadaire qui précisait que l'intéressé devrait "avoir un rôle effectif début mai."

L'information a été confirmée par le président de la Section paloise ce mardi matin, via un communiqué de presse : "Futur manager de la Section, Sébastien Piqueronies prendra officiellement ses fonctions le 1er mai prochain. Déjà en échanges réguliers avec le staff depuis plusieurs semaines, il continuera à les appuyer durant tout le mois d’avril"

Actuellement treizième, la Section paloise est à la lutte pour sauver sa place en Top 14. Sébastien Piqueronies épaulera donc le staff actuel dans cette mission comme l'ont dit Bernard Pontneau et Pierre Lahore dans une déclaration commune : "Sébastien nous rejoint et apportera son regard neuf sur la situation. Nos joueurs et le staff connaissent la mission à accomplir : assurer le maintien en TOP 14. Il s’agit pour Sébastien d’un premier travail sur le très court terme avant de basculer sur le projet que nous avons bâti ensemble depuis plusieurs semaines."