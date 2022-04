L'histoire entre Pablo Matera et le Stade français ne connaîtra pas de deuxième chapitre. Selon RMC Sport, l'Argentin ne reportera plus le maillot du club parisien. Actuellement en Super Rugby sous la tunique des Crusaders, il était prévu que l'international aux 78 sélections revienne à Paris à l'issue de la saison dans l'hémisphère sud, ce ne sera finalement pas le cas. L'ancien joueur de Leicester n'entre tout simplement plus dans les plans du Stade français, notamment à cause de ses nombreuses absences de par ses convocations avec les Pumas. En deux saisons, Pablo Matera a pris part à vingt-cinq rencontres avec le maillot rose. Cette saison, il a disputé six matchs en Super Rugby avec les Crusaders, dont trois en tant que titulaire.

L'arrivée d'Hirigoyen officialisée

Si Pablo Matera ne devrait pas figurer dans l'effectif parisien pour la saison 2022/2023, ce sera bien le cas pour Mathieu Hirigoyen (23 ans). Le flanker biarrot va bel et bien rejoindre le Stade français à l'issue de l'exercice en cours. Sa signature a été officialisée par le président du BO, Jean-Baptiste Aldigé, ce vendredi. Hirigoyen va changer d'air en compagnie de son coéquipier dans le Pays basque, Lucas Peyresblanques (24 ans). Le talonneur s'est lui aussi engagé avec l'écurie parisienne.