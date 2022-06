Wandrille Picault a donc pris la direction d'Oyonnax. Après 5 ans passés à Vannes, le troisième ligne aux 21 matchs la saison passée s'est engagé avec le club de l'Ain pour deux saisons. Fort de ses 76 matchs en 5 saisons, Picault est un joueur habitué à avoir du rythme et à enchaîner les matchs et pourrait s'imposer rapidement au sein du club noir et rouge.