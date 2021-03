Ouedraogo et Montpellier, ce n'est pas encore fini. En fin de contrat, le troisième ligne (34 ans) a déjà dit qu'il souhaitait rester dans son club de cœur, et selon RMC sports, l'envie est réciproque. L'ancien international (39 sélections), a passé l'entièreté de sa carrière dans l'Hérault et pourrait prolonger son contrat d'un an. Les négociations restent maintenant à faire.

Montpellier, qui a laissé partir Louis Picamoles à l'UBB, récupérera Marco Tauleigne qui fait le chemin inverse et Zach Mercer, qui arrive de Bath.