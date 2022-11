Sacré début de semaine, au MHR, où 48 heures après avoir mis fin à une série de quatre défaites consécutives après un succès sur le Stade français, les joueurs montpelliérains apprenaient qu’Olivier Azam n’était plus entraîneur des avants. Un choc pour le vestiaire qui ne s’attendait pas à une telle nouvelle et une vraie perte pour les champions de France qui perdent l’un des principaux artisans du titre de juin dernier. Le communiqué parle d’un commun accord. Azam souhaitait se rapprocher de sa famille, pour raisons personnelles, mais était aussi sous le feu des critiques, pas forcément justifiées, de son président Mohed Altrad.

Un remplaçant à trouver

Azam parti, c’est au directeur du centre de formation et ancien talonneur du club, Joan Caudullo, qu’il a été demandé de préparer le paquet d’avants pour le déplacement de ce week-end. Une mission d’intérim au départ d’une semaine. Le duo Altrad-Saint-André, profitant de la trêve internationale de quinze jours, pour trouver et nommer le remplaçant. En milieu de semaine, les noms de Collazo, Bru, Gérard (débarqué ce week-end de Montauban), et Attoub ont circulé. Certains étaient de vraies hypothèses de travail. Selon nos informations, Altrad souhaitant quelque peu reprendre la main, ferait le forcing pour que la mission de Caudullo se poursuive au-delà du match à Toulon. Reste à savoir si l’intéressé est prêt à accepter un poste très exposé et si la greffe pourrait prendre auprès des joueurs.