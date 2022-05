Gloucester a un œil sur Mercer

Zach Mercer (24 ans, 2 sélections avec l’Angleterre) est un des meilleurs joueurs duTop 14 cette saison.Ses performances ne passent pas inaperçues outre-Manche.L’ancien joueur de Bath, qui est engagé jusqu’en juin 2023 avec Montpellier (avec une année en option), suscite des convoitises à un an du possible terme de son bail.D’après The Rugby Paper, Gloucester se serait déjà positionné pour le faire revenir au pays.En sachant que cela le rendrait théoriquement éligible avec le XV de la Rose pour la Coupe du monde 2023. On sait que Eddie Jones, après l’avoir longtemps ignoré, serait très intéressé par le profil du natif de Leeds. Dossier à suivre…

Clermont : Hériteau remplacera Vili, Ledevedec va intégrer le staff

L’ASM poursuit sa reconstruction en vue de la saison prochaine.Le club auvergnat a misé sur Julien Ledevedec pour compléter son staff.L’ancien deuxième ligne international passé par Toulouse, Brive, Bordeaux et Montpellier officiait jusqu’à présent à Aix-en-Provence. Par ailleurs, d’après RMC, Clermont a obtenu l’engagement de Julien Hériteau (27 ans, 1 sélection). Le trois-quarts centre de Toulon, qui n’a pas été conservé par le RCT, aurait donné son accord au club auvergnat où il remplacera numériquement Tani Vili, en partance pour Bordeaux-Bègles. À ce poste, les Clermontois avaient déjà enregistré la signature du centre australien Irae Simone (26 ans, 2 sélections) en avril dernier.

Perpignan : Galletier arrive, Mikautadze suivi

Kélian Galletier (30 ans, 6 sélections) « a pris la décision de quitter le MHR », comme l’a annoncé le club héraultais.Après quinze saisons passées à Montpellier, le troisième ligne s’est engagé avec l’Usap la saison prochaine. Le club catalan a officialisé ce recrutement pour les deux prochaines saisons.

Au sein du paquet d’avants, l’Usap continue ses prospections au poste de deuxième ligne.Alors que Tevita Cavubati (34ans, 30 sélections) et Andrei Mahu (30 ans) arrivent en fin de contrat et pourraient prendre la direction de Provence Rugby, Perpignan serait intéressé par le profil de Konstantin Mikautadze (30 ans, 70 sélections), dont le contrat avec Bayonne - courant jusqu’en juin 2023 - comporterait une clause de sortie en cas de non-montée de l’Aviron dans l’élite.