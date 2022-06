Melvyn Jaminet est officiellement toulousain jusqu'en 2025! Pressenti sur le départ depuis plusieurs mois, l'arrière titulaire du XV de France (22 ans; 1,80m; 80kg) rejoint l'armada toulousaine et devra donc se frotter à une très forte concurrence. En effet, son ancien concurrent en équipe de France devient son concurrent en club puisque c'est Thomas Ramos qui officie à l'arrière en Occitanie, et qu'il sera déjà challengé par Ange Capuozzo, arrière italien transféré de Grenoble et révélation du dernier Tournoi.