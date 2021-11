Coupable d'injures racistes envers l'ailier de Nevers Christian Ambadiang, Ludovic Radosavljevic avait été licencié par Provence Rugby et s'était retrouvé sans club. Désireux de continuer le rugby, il migre donc vers le XIII et le SO Avignon, club d'Elite 1. "L’ensemble du club souhaite donner à Ludovic une seconde chance. Nous ne cautionnons pas et ne partageons pas ses propos qui ne sont en aucun cas fondés sur ses valeurs. Cette phrase est une erreur, et non une conviction, pour laquelle il a reconnu ses torts immédiatement et a présenté des excuses publiques", a justifié le président du club du Vaucluse. Selon le communiqué du club, "il s’est engagé à maintenir une attitude exemplaire, comme il a toujours eu lors de ses précédentes aventures professionnelles, condition nécessaire à son intégration au Club".

Sa suspension ne s'appliquant pour la pratique du rugby à XIII, il est dès maintenant disponible pour disputer des matchs d'Elite 1.