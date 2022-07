"Nous annonçons aujourd’hui la signature du deuxième ligne anglais Will Witty qui vient pour deux ans en 1+1 et nous sommes en train de finaliser l’arrivée de Dorian Laborde, de Toulon, a déclaré le président sang et or. Il y a des sujets administratifs qui se posent mais le joueur nous a donné son accord. La seule difficulté, c’est que Dorian a été sélectionné avec le Sevens, on ne peut pas lui faire signer le contrat en son absence."