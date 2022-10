Ce n’était pas prévu, mais Yann Roubert a débarqué sereinement en conférence de presse d’après-match, au GGL Stadium : "Vous vous en doutez je viens pour deux choses, annonçait-il le sourire aux lèvres. Pour vous dire que je suis content de ce match et pour vous rassurer sur le fait qu’on sera bien quinze sur le terrain la saison prochaine."

Top 14 - Yann Roubert, président du LouIcon Sport

Le président du Lou a donc tout de suite enchaîné en démentant quelque peu les rumeurs envoyant Josua Tuisova au Racing 92 : "Josua a signé au Racing 92 ? Pas que je sache, pas qu’il sache non plus d’après ce qu’il m’a dit. On dira les choses comme elles sont quand elles seront officielles. Mais pour Josua, pour moi, on est encore en discussions. C’est ce qu’il m’a dit et c’est ce que m’a dit son agent. On m’a dit que Xavier Garbajosa irait à Toulon pour faire un trio avec Pierre Mignoni et Franck Azéma ou à Bayonne ou à Toulouse… C’est faux aussi. Merci pour ceux qui se soucient du Lou et qui nous disent ce qu’il faudrait faire ou ce qu’il aurait fallu faire. Quand il y aura des choses officielles, on préviendra tout le monde." Voilà qui a le mérite d’être clair.