Vent de changement à l'UBB. Après les départs de plusieurs cadres (Ben Lam, Cameron Woki, Ulupano Seuteni...), Bordeaux-Bègles a choisi le jour de la reprise de l'entraînement pour annoncer ses arrivées. Parmi les noms les plus scrutés du recrutement bordelais, Madosh Tambwe et Tani Vili doivent permettre à la ligne d'arrières girondine de poursuivre son rayonnement. L'ailier congolais de 25 ans est une bombe supersonique. Fort de huit essais en vingt rencontres de United Rugby Championship, l'ancien des Bulls sera particulièrement surveillé par les défenses adverses.

Autre renfort de poids, celui de Tani Vili. Écarté pour raisons de mauvais comportement par Clermont, le centre de 21 ans débarque à Bordeaux avec l'objectif d'enfin passer le cap de la première sélection en Bleu. Convoqué lors des deux dernières tournées d'été du XV de France, Vili a besoin d'être plus constant et encore plus impactant pour percer ce plafond de verre.

Madosh Tambwe (Bulls)Icon Sport

Miquel et Timu remplacent Woki

Le plus grand dossier de l'été s'est finalement clos avec les signatures d'Antoine Miquel et de Caleb Timu. Après le transfert surprise de Cameron Woki au Racing 92, Laurent Marti s'était mis en quête d'un ou plusieurs troisièmes lignes capables de compenser la perte de l'international français. En plus d'Antoine Miquel, le président bordelais a donc convaincu Caleb Timu de poser ses bagages en Gironde. À 28 ans, l'Australien a passé une année sans club et devrait être revanchard. Après des passages chez les Reds du Queensland et Montpellier, le puissant troisième ligne Wallaby sera attendu au tournant.

En plus de ces arrivées, l'UBB a annoncé la signature des prometteurs piliers Christopher Vaotoa, Sipili Falatea et Ugo Boniface, de l'ouvreur polyvalent Zack Holmes.