Jonathan Sexton sera sous contrat fédéral jusqu'à la Coupe du monde 2023 ! C'est la Fédération irlandaise de rugby qui l'annonce ce mardi. Le directeur de la performance David Nucifora a commenté à ce sujet : "Les performances de Johnny continuent à être de très haut niveau et il reste un membre essentiel de l'Irlande et du Leinster. Il a toujours été un leader sur le terrain et son capitanat en sélection lors des deux dernières années l'a même mené à être un cadre en dehors du terrain. Nous sommes ravis qu'il ait prolongé jusqu'en 2023." Même à 36 ans, le joueur du Leinster reste une pièce maîtresse de sa province et sa sélection puisqu'il a participé à la première journée du Tournoi contre le pays de Galles (29-7).

Le principal intéressé, qui collectionne 103 sélections et deux tournées avec les Lions britanniques et irlandais (2013 et 2017), est revenu sur cette "décision facile à prendre" : "J'ai toujours dit que si je prends du plaisir et si je peux apporter une plus-value aux systèmes de jeu de l'Irlande et du Leinster, alors la décision de signer un nouveau contrat serait facile à prendre. Il y a des grands talents sur le point d'émerger au Leinster et je suis excité à l'idée de participer à une quatrième Coupe du monde avec l'Irlande. Je crois au potentiel que cette sélection peut réaliser d'ici là." Important dans le jeu, Jonathan Sexton l'est aussi face aux perches. Il a en effet passé la barre des 500 points dans le Tournoi - qu'il a remporté trois fois - contre le pays de Galles. Il est aussi, déjà, une légende du Leinster avec 1549 points marqués en 178 matchs, sans oublier les 5 Coupes d'Europe remportées. Enfin, l'ouvreur a confirmé qu'il prendrait sa retraite à l'issue du Mondial en France : "Je veux m'en aller au sommet", a-t-il promis.