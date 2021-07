Opéré d'une tumeur et absent presque deux ans, l'ancien montpelliérain (32 ans) avait retrouvé les terrains en deuxième partie de saison avec Pau. Il retrouve une franchise qu'il connaît bien, pour y avoir joué de 2011 à 2015. "Il a eu un réel impact lors de son premier passage aux Brumbies et il revient en tant que joueur expérimenté qui a joué plusieurs très gros matchs. Il reste très rapide et possède un gros coup de pied et on croît qu'il peut compléter notre ligne arrière pour les saisons à venir", a lancé son nouveau coach, Dan McKellar.