C'est une signature importante pour la Western Force, qui a enregistré sa première victoire en Super Rugby il y a deux semaines et qui cherche à se renforcer pour redevenir une place force du rugby en Australie. Le seconde ligne de plus de deux mètres arrive avec déjà plus de 40 rencontres disputées dans cette compétition. Matchs qu'il avait joué avec les Queensland Reds avant de rejoindre la France et Lyon.

Le principal intéressé a réagi sur le site officiel du club australien "C'est fantastique de rentrer à la maison et de revenir au Super Rugby" avant de poursuivre "a Force est un club très ambitieux qui cherche à devenir le meilleur de la compétition, c'est donc une opportunité dont je suis très heureux de profiter au maximum."

Son nouvel entraîneur, Tim Sampson, n'a pas caché son enthousiasme après l'annonce de cette nouvelle "C'est fantastique pour nous et pour le rugby australien d'avoir des joueurs comme Izack de retour et il est vraiment ravi de faire partie de notre club pour aller de l'avant."