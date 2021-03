C'est un coup de pub extraordinaire pour la Major League Rugby américaine qui va débuter dans quelques jours. La franchise des Los Angeles Giltinis vient d'annoncer la signature de l'ancien ouvreur des Wallabies et de Toulon Matt Giteau (38 ans) qui évoluait depuis 2017 au Japon où il défendait les couleurs des Suntory Sungoliath.

L'ancien Toulonnais a surtout répondu à l'appel du pied de son ancien coéquipier en équipe nationale Drew Mitchell qui s'était déjà engagé avec Les Giltinis avant de proposer "une dernière danse" à ses amis Adam Ashley-Cooper et Matt Giteau car "on ne laisse pas tomber les copains". Le premier avait donné son accord dès le 25 février alors que l'officialisation de l'arrivée de Giteau a été faite ce mardi 9 mars, à quelques semaines du début de la compétition. " Je me sentais un peu insatisfait de la façon dont les choses se sont terminées au Japon (le championnat avait été annulé en 2020) et prendre ma retraite à cause de l'âge ne me convenait pas. Je vais pouvoir vivre dans l'une des villes les plus cool du monde, et partager cela avec mes enfants à un âge où ils s'en souviendront."

Les Giltinis, qui tirent leur nom d'un célèbre cocktail à base de Martini, vont donc pouvoir s'appuyer sur l'expérience des 295 sélections des trois joueurs australiens. La première journée de championnat est programmée le 20 mars.