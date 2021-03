Voici le communiqué du Stade français Paris : "Après plusieurs semaines de discussions, le Stade Français Paris et le Racing 92 sont convenus d’un accord permettant la libération de Gaël Fickou. Parisien depuis 2018 et jusqu’au terme de cette saison, le joueur rejoindra donc le club voisin des Hauts-de-Seine le 1er juillet 2021. Le Stade Français Paris tient à remercier chaleureusement Gaël pour ces années passées sous les couleurs roses. Un recrutement ciblé et ambitieux est en cours pour la saison prochaine : des officialisations vont intervenir rapidement."

