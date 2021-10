Maxime Machenaud (32 ans et 38 sélections) est en fin de contrat au Racing 92, un club où il a débarqué il y a maintenant neuf saisons. Au départ, le joueur se serait bien vu rester dans les Hauts-de-Seine mais, avec les dirigeants du Racing, les premières négociations ont coincé sur la durée du contrat. Dans la foulée, Maxime Machenaud a été courtisé par le Lou et... l’Aviron bayonnais. Selon nos informations, le club basque aurait même récemment émis une offre au demi de mêlée et aurait même réussi à convaincre l’international français. L’intéressé devrait donc s’engager en faveur du club basque pour les prochaines saisons. C’est forcément une recrue de choix pour l’équipe du président Philippe Tayeb, qui ambitionne de retrouver le Top 14 à l’issue de l’exercice en cours.

En parallèle, le Racing 92 a fait le choix de prolonger le jeune Nolann le Garrec, en même temps qu'Ibrahim Diallo, Eddy Ben Arous et Hassane Kolingar. Un choix qui en dit long sur la volonté d'installer l'international U20 au poste dans les années à venir.