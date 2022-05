Danny Cipriani vers Dallas

L’ouvreur international anglais Danny Cipriani (34 ans) va quitter Bath à l’issue de la saison. Passé par Sale, les Wasps et Gloucester, il devrait relever un dernier challenge dans le championnat américain. Selon The Rugby Paper, Cipriani aurait trouvé un accord avec la franchise évoluant en Major league des Jackals basée à Dallas au Texas. Le 29 avril, le joueur avait annoncé sur Instagram qu’il disputait ses derniers matchs en Angleterre : "J’ai décidé de passer à autre chose pour vivre une nouvelle expérience dans un nouveau pays et me faire plein de bons souvenirs avec ma famille." Il a disputé quinze matchs avec Bath cette saison.

L'Aurillacois Motoc en renfort à Biarritz

Officiellement relégué en Pro D2 lors de la 24e journée de Top 14, le Biarritz Olympique a obtenu la signature du deuxième ligne Adrian Motoc selon Sud Ouest. Le joueur roumain, âgé de 25 ans, évolue cette saison à Aurillac a signé pour une durée de deux ans et a la particularité d’être jiff (joueur issu des filières de formation). Avant de passer une saison à Aurillac, Adrian Motoc (1,97 m, 108 kg) a joué à Massy (2020-2021) après deux passages en Top 14 à Agen (2018-2020) et au Racing (2017-2018).

Arnaud Mignardi va rechausser les crampons

Alors qu’il avait annoncé depuis longtemps aux dirigeants dacquois qu’il ne souhaitait pas poursuivre l’aventure pour se rapprocher de son Gers natal, l’entraîneur des trois-quarts de l’US Dax Arnaud Mignardi (35 ans) devrait rechausser les crampons pour jouer avec le RC Auch (Nationale 2), son club formateur.