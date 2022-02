Sur le marché des transferts, il y a les clubs qui manquent de réussite, qui voient des dossiers importants leur filer sous le nez et qui se retrouvent parfois obligés d'aviser avec des solutions de secours. Et puis il y a les autres. Les autres, en ce moment, ce sont principalement Montpellier et La Rochelle. Deux clubs hyperactifs, qui ont déjà su flairer quelques (très) bons coups en vue de la saison prochaine. À tel point, qu'on peut d'ores et déjà dire que ce sont deux véritables armadas qui sont en train d'être crées.

La Rochelle cinq étoiles

Les Maritimes sont ceux qui ont dégainé les premiers. Dès cet automne, le club de Vincent Merling s'est positionné sur plusieurs gros noms avant de les convaincre de s'engager. Dans le lot, on y retrouve d'ailleurs une flopée d'internationaux. Ainsi, Antoine Hastoy et Teddy Thomas sont vite devenus les têtes d'affiche du recrutement charentais. Ces derniers remplaceront numériquement Arthur Retière, en partance pour Toulouse, ainsi qu'Ihaia West, qui s'en ira à Toulon. Étant donné que Jules Plisson n'a pas non-plus été conservé, le Stade rochelais a donc aussi décidé de prendre un joueur polyvalent sur les postes de trois-quarts.

Top 14 - Antoine Hastoy (Pau) rejoindra La Rochelle la saison prochaineIcon Sport

Et c'est alors que le Bordelais Ulupano Seuteni s'est engagé avec les Jaune et Noir. Actuellement meilleur marqueur du Top 14, le Samoan est une véritable bombe qui compte en plus un avantage rare : celui d'être JIFF. C'est donc un excellent coup pour La Rochelle, qui a aussi prolongé Levani Botia. L'association des deux sudistes au centre du terrain pourrait bien faire des étincelles la saison prochaine. Encore plus s'ils sont servis par Hastoy et qu'ils peuvent donner la balle à Thomas en bout de ligne...

Des trois-quarts qui ont fière allure donc, et des avants toujours plus solides. Déjà extrêmement redouté, le pack des Martitimes sera par plusieurs éléments imposants, comme Yoan Tanga en troisième ligne ou le deuxième ligne du Connacht, Ultan Dillane. Mais le plus gros chantier se trouve en première ligne. En plus de la venue de Quentin Lespiaucq, Ronan O'Gara a obtenu la signature de deux piliers talentueux : Thierry Paiva et George-Henri Colombes. Et le pire, c'est que les Rochelais ont persuadé Reda Wardi de faire volte-face au dernier moment, en prolongeant au club alors qu'il s'était entendu avec Montpellier.

Montpellier à la chasse aux gros coups

Malgré le départ très probable de Dany Priso, il y aura donc largement de quoi faire la saison prochaine pour le finaliste du dernier Top 14, qui compte sur son gros mercato pour rafler des titres. Mais pour soulever des trophées, il faut passer par toutes les équipes du championnat, ou presque. Mais il sera bien difficile l'année prochaine de marcher sur Montpellier. Le MHR, à l'instar de La Rochelle, réalise pour l'heure un très bon mercato.

S'il n'y a, pour l'heure, pas autant de quantité qu'à La Rochelle, les Cistes privilégient une grande qualité dans ses choix. Ainsi, le demi de mêlée de Mont-de-Marsan Léo Coly, que de nombreux clubs de Top 14 souhaitaient enrôler, devrait bien porter la tunique bleue l'an prochain. De quoi imaginer une belle concurrence au poste avec Cobus Reinach, souvent retenu avec les Springboks. Actuellement sur la deuxième marche du Top 14 dans une saison dans laquelle ils impressionnent, les Héraultais compteront aussi sur Ben Lam la saison prochaine.

Top 14 - Ben Lam (Bordeaux-Bègles) sera montpelliérain la saison prochaineIcon Sport

L'ailier Néo-Zélandais, arrivé il y a deux ans en Top 14, est un des joueurs les plus en vue du championnat à son poste. Son physique et son style de jeu en fond l'un des grands noms du recrutement montpelliérain. Le club de Mohed Altrad ferait aussi très fort s'il parvenait bien à attirer Louis Carbonel. Le demi d'ouverture de Toulon est un des nombreux joueurs sur le départ de la rade. Sa venue semble actée. Là-aussi, le MHR ferait un énorme coup, après le départ d'Handré Pollard. Tout en sachant que le talentueux Paolo Garbisi sera encore là la saison prochaine. On pourrait aussi mentionner le nom de Simon-Pierre Chauvac. Le pilier briviste est une valeur sure au poste de pilier gauche.

Ne pas oublier Toulouse !

Le MHR et La Rochelle impressionnent donc, mais il ne faut pas non-plus oublier le Stade toulousain, toujours présent sur de nombreux dossiers. Pour rappel, Pierre-Louis Barassi, Alexandre Roumat et Arthur Retière sont déjà en partance pour le champion en titre. Ils ont d'ailleurs été imités par Paul Graou récemment. De nombreux cadres comme Dupont, Baille ou Marchand ont aussi prolongé dans la durée. Et bien sûr, nous attendons toujours la fin des dossiers Melvyn Jaminet ou encore Ange Capuozzo, qui sont des joueurs visés par l'ogre toulousain. Au vu des recrutements, se dirigerait-on donc vers un Top 14 plus relevé que jamais ?