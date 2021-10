Barassi-Jaminet, dossiers ficelés

Depuis plusieurs semaines, ces dossiers étaient devenus des secrets de Polichinelle. Et leur aboutissement n’était plus qu’une question de temps. Comme évoqué depuis avril dans ces colonnes, Pierre-Louis Barassi (23 ans, 3 sélections) évoluera sous les couleurs du Stade toulousain la saison prochaine. Également courtisé par le Stade français, le centre lyonnais, en fin de contrat en juin 2021, a choisi les champions de France et d’Europe en titre pour poursuivre sa carrière. Le Narbonnais sera selon toute vraisemblance accompagné de Melvyn Jaminet (22 ans, 3 sélections). Depuis la rencontre entre l’arrière perpignanais et les dirigeants du Stade, cet été, sa signature était attendue. Comme indiqué par La Dépêche du Midi, toutes les parties prenantes ont trouvé un accord et la révélation de la saison passée débarquera bien à Ernest-Wallon en juillet prochain, une fois sa libération contractuelle finalisée (il est lié à l’Usap jusqu’en 2024).

Parra et Lopez sur le départ ?

Camille Lopez, 32 ans, est parti pour quitter Clermont qu’il a rejoint en 2014 à l’issue de cet exercice selon RMC Sport, malgré un contrat courant jusqu’en 2023. Son départ devrait être « avancé » et Anthony Belleau serait pressenti pour le remplacer. Lopez (28 sélections) ne serait pas le seul joueur emblématique en partance. De quoi sera fait l’avenir de Morgan Parra (32 ans, 71 sélections) et Sébastien Vahaamahina (29 ans, 46 sélections) ? Le demi de mêlée et le deuxième ligne sont en fin de contrat en juin 2022 et n’ont toujours pas prolongé avec Clermont. Toujours selon RMC Sport, le CV de Parra circulerait dans les bureaux du Stade français.

Lespiaucq-Brettes à La Rochelle

Quentin Lespiaucq-Brettes (26 ans) a choisi : en fin de contrat au 30 juin 2021 avec Pau, le talonneur prendra la direction de La Rochelle. Le Béarnais, également courtisé par Toulon, s’est engagé pour trois ans avec le club maritime, soit jusqu’en juin 2025.