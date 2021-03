Depuis son retour à Montpellier, en 2017-2018, Louis Picamoles (35 ans, 82 sélections) aura disputé quarante-sept rencontres avec son club formateur et inscrit vingt-deux essais. L'ancien joueur de Toulouse et Northampton va connaître un quatrième club au plus haut niveau : Bordeaux-Bègles, avec qui il s'est engagé jusqu'en juin 2022.