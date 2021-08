Cudmore licencié, un champion olympique à Bayonne... Les coulisses du mercato

Canada : Cudmore licencié !

L’entraîneur du Canada Jamie Cudmore a publié des tweets critiques sur l’équipe féminine canadienne de rugby à VII après leurs deux défaites face aux Fidji et à la France. Conséquence immédiate, le président de la Fédération canadienne Allen Vansen a annoncé le licenciement de l’ancien joueur de Clermont. « Nous prenons cette affaire très au sérieux et avons conclu que des mesures immédiates doivent être prises », a déclaré Allen Vansen. La présidente du conseil d’administration de Rugby Canada, Sally Dennis, a ajouté : « Les valeurs fondamentales de Rugby Canada, y compris l’intégrité et le respect, doivent être illustrées dans tous nos programmes de rugby et nous sommes déterminés à promouvoir une culture saine et inclusive maintenant et à l’avenir. » L’ancien joueur de Clermont a retiré ses tweets et présenté un message d’excuses : « Je voudrais m’excuser pour les tweets postés hier soir. C’était un événement émouvant pour un bon ami et je me suis emporté. J’ai toujours joué et entraîné avec le cœur pour ce grand pays. Je suis désolé si j’ai offensé quelqu’un. » Jamie Cudmore fait ainsi référence à son ami John Tait qui était parvenu à décrocher une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio avec cette même équipe féminine du Canada. Ce dernier a été contraint de démissionner il y a quelques mois après une lettre signée par 37 joueuses pour dénoncer un climat de terreur au sein de la sélection.

Bayonne : un Fidjien en or arrive

L’Aviron bayonnais vient de réaliser un joli coup à quelques semaines de la reprise du Pro D2. Le tout frais champion olympique, Sireli Maqala (21 ans), s’est engagé pour deux saisons avec le club basque. L’arrière polyvalent d’1,67 m pour 84 kg sera le quatrième titré à Tokyo à fouler les pelouses françaises après Aminiasi Tuimaba (Pau), Vilimioni Botitu (Castres) et Jiuta Wainiqolo (Toulon).

Toulon : cinq recrues au centre de formation

Le club de Toulon a annoncé cinq nouveaux joueurs qui intègrent le centre de formation. Il s’agit de Sebastiano Battara (18 ans, demi de mêlée, Trévise), Jindrich Kulhavy (18 ans, centre, Nice), Dylan Chantreau (18 ans, arrière, Sorgue), Nathan Azaïs (17 ans, arrière, Aurillac) et Pantxoa Arribillaga (18 ans, pilier, Saint-Jean-de-Luz). Deux joueurs quittent le club. Esteban Jouve (20 ans, ailier) rejoint Berre-l’étang et Nicolas Davisseau (20 ans, troisième ligne) s’est engagé avec Nice.