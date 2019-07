N'est pas Sergio Parisse qui veut. Vendredi midi, Midi Olympique rapportait donc que le capitaine de la Squadra Azzura, arrivé à Paris il y a quatorze ans, était sans ménagement poussé vers la sortie par ses dirigeants. Aujourd'hui, soit seulement trois jours après que son départ de l'effectif du Stade français ait été acté par la Ligue Nationale de Rugby, le divin chauve va être annoncé par le président du RCT Mourad Boudjellal comme la recrue phare du recrutement toulonnais cette saison à 14h30.

Alors, Parisse à Toulon après le Mondial ? Cela n'a jamais semblé aussi réel et, de fait, c'est un énorme coup que réalise le club varois. À 35 ans, celui que l'on considéra très longtemps comme le meilleur numéro 8 de la planète n'a peut-être plus les cannes de ses vingt piges mais, en forme, il reste une référence du poste en France et en Europe. Ses dernières sorties sous le maillot parisien (l'international italien avait, face à Agen ou Clermont, clairement retrouvé son meilleur niveau) semblent d'ailleurs aller en ce sens.

Avec Parisse, Toulon s'arme donc d'un quatrième numéro 8 de niveau international puisque Charles Ollivon (réserviste en équipe de France), Liam Messam ou encore Facundo Isa seront toujours sur la Rade pour l'exercice 2019-2020. Surtout, le manager varois Patrice Collazo s'octroie en cette occasion les services d'un leader de vestiaires écouté et respecté. Avec 138 sélections acquises depuis 2002, l'Italien n'est autre que le quatrième joueur le plus capé de l'histoire de ce sport derrière Richie McCaw (148), Brian O'Driscoll (141) et George Gregan (139). Selon toute vraisemblance, Sergio Parisse pourrait même se hisser à la deuxième place de ce prestigieux podium dès l'automne prochain. Qu'on le veuille ou non, c'est un monument qui débarque sur la Rade.