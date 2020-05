Le joueur de 28 ans (2,08 m, 120 kgs) doit participer dès ce vendredi à l'entraînement du Stade toulousain, a précisé le club. Le frère jumeau de Rory Arnold, arrivé lui en novembre au Stade Toulousain, a signé un contrat de deux ans en faveur du club haut-garonnais avec lequel il avait soulevé le bouclier de Brennus en juin 2019. Après son passage à Toulouse, Richie Arnold était retourné dans son club japonais, le Jubilo Yamaha. Auparavant, il a porté notamment en 2017-2018 les couleurs de la franchise australienne des Brumbies, avec lesquels il a participé à dix rencontres de Super Rugby.

Depuis longtemps, les deux frères rêvaient d'évoluer ensemble sous le même maillot, événement qui ne s'est produit pour l'instant qu'une seule fois, lors d'une rencontre avec les Brumbies. La gémellité entre les deux frères est frappante. Même taille, démarche, visage, voix grave et sourire éclatant. En plus, ils n'ont souvent rien fait pour l'atténuer. Ils ont souvent "la même coupe de cheveux", porte parfois des "vêtements identiques". "On a les mêmes goûts", résume Rory, 2e ligne également. Pendant sa courte première période à Toulouse, Richie Arnold a conquis le public toulousain. Il était d'ailleurs sorti sous les acclamations du Stadium à l'issue de la victoire des Toulousains sur Clermont (34-8).

Ciblé par Toulouse, Rory avait signé pour trois ans à Toulouse avant que son frère ne soit recruté comme joker médical.