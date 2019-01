Transferts - Paris officialise Fabrice Landreau, Wild assure sa "toute confiance" en Heyneke Meyer

C'est via un communiqué de presse que les dirigeants parisiens ont ce jeudi après-midi brisé le silence entourant la,situation du Stade français depuis dix jours.

Au fil de ce courrier (lire ci-dessous), les soldats roses officialisent donc l'arrivée de Fabrice Landreau au poste de directeur sportif délégué (entre autres choses, l'ancien talonneur international sera chargé du recrutement et du grand projet de centre de formation initié par Pascal Papé) et assurent que ledit Papé reste directeur de la formation. Le docteur Wild, propriétaire du club de la capitale, énonce quant à lui avoir "toute confiance" en son manager Heyneke Meyer, missionné pour faire du Stade français "un des plus grands clubs du monde".