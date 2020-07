Il sera accompagné par l'Argentin Matias Morini (29 ans, 47 sélections), venu des Jaguares et qui a participé aux deux dernières Coupes du Monde. Leicester a fait signer trois joueurs issus du Super Rugby, le Sud-Africains Kobus Van Wyk, ailier des Hurricanes (NZ) et passé brièvement par l'UBB ; les Australiens Guy Porter (Brumbies, troisiième ligne ) et Blake Enever ( deuxième ligne, lui aussi Brumbies). Les Tigres ont aussi recruté Luke Wallace, troisième ligne de Coventry (D2) après avoir passé dix ans aux Harlequins.