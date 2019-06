Après quatre années passées à entraîner les lignes arrières de l'équipe d'Australie, Larkham avait quitté cette fonction en février dernier, à cause de désaccords avec le sélectionneur Michael Cheika sur la stratégie et la philosophie de jeu des Wallabies, à la suite d'une piètre campagne 2018. "Stephen a pris la décision de rejoindre le Munster en pleine concertation avec nous, et nous garderons un contact étroit avec lui pendant son séjour en Irlande", a déclaré le directeur du rugby à la Fédération australienne, Scott Johnson.

"Nous pensons que l'expérience internationale que Stephen acquerra en qualité d'entraîneur ne sera que profitable, et nous souhaitons vivement qu'il reste dans le système de coaching du rugby australien", a ajouté le dirigeant, rappelant que l'objectif à terme de Larkham était de devenir un joueur sélectionneur des Wallabies. Larkham, après une brillante carrière de demi d'ouverture, marquée par 102 sélections et un titre de champion du monde en 1999, s'est reconverti avec succès dans une carrière d'entraîneur, qu'il a débutée en 2011 en prenant la direction de l'équipe du Super Rugby des ACT Brumbies, avant de devenir entraîneur des lignes arrières australiennes à partir de 2015.

Après avoir cessé d'être l'entraîneur-adoint de Cheika en février, il était resté dans le giron de la Fédération australienne, qui lui avait alors confié un rôle de conseiller du haut niveau pour le développement des équipes nationales de rugby à VII et juniors.