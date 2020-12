Montpellier : Foursans verrouillé

Auteur de prestations remarquées ces dernières semaines, Louis Foursans (18 ans) a signé un nouveau contrat espoir avec Montpellier. Le Nîmois d’origine, qui a intégré le centre de formation du MHR à l’été 2019, est désormais engagé jusqu’en juin 2023 avec le club héraultais.

Pau : Philip est arrivé

Le deuxième ligne australien Matt Philip (26 ans, 9 sélections), recruté lors de la dernière intersaison, est arrivé à Pau ce lundi. L’international n’avait pas pu rejoindre le Béarn au mois de juillet en raison de l’épidémie mondiale, puis il avait été sélectionné avec les Wallabies pour disputer le Rugby Championship. Il s’est engagé avec la Section jusqu’en juin 2021.

Colomiers : six prolongations actées

Colomiers a officialisé six prolongations de contrat ce mercredi : le demi de mêlée italien Edoardo Gori (30 ans), le pilier Thomas Dubois (31 ans) et les deuxième ligne Clément Chartier (26 ans), Romain Bézian (32 ans) et Maxime Granouillet (28 ans) se sont engagés pour trois saisons supplémentaires tandis que le centre Fabien Perrin a signé un nouveau bail de deux ans.

Toulon : les salaires baissés jusqu’à la fin de la saison

Après des semaines de négociations, un accord a finalement été trouvé entre la direction et les joueurs du RCT pour prolonger la baisse des salaires, initialement prévue jusqu’au 31 janvier. Le président Bernard Lemaître l’a confirmé à RMC : « J’ai parlé aux joueurs et je les laisse prendre leurs décisions. La baisse de salaires prévue sur six mois est prolongée sur un an. » Une diminution de 10 % a été actée pour l’ensemble de l’effectif.