Arrivé au club à l'été 2011, le trois-quarts centre Arnaud Mignardi a été mis à pied au début du mois de janvier par son club de Brive. L'ancien international (2 sélections), âgé de 33 ans, n'a pas encore disputé la moindre rencontre depuis le début de la saison. Il s'était gravement blessé à un coude lors de son entrée en jeu lors du barrage d'accession face à Grenoble. De retour à l'entraînement à l'automne, il s'était alors blessé à une épaule. Son arrêt maladie doit se terminer ce lundi. Mais pendant que le joueur était à l'infirmerie, les rapports entre les dirigeants et Arnaud Mignardi se seraient tendus. En cause : une année optionnelle de contrat que le CABCL n'a pas pu dénoncer pendant l'arrêt maladie. Arnaud Mignardi fait donc partie des joueurs sous contrat pour la saison 2020/2021. Une "prolongation" qui ne satisferait pas le club qui chercherait donc à dénoncer cet accord. Arnaud Mignardi, qui a disputé 200 matchs avec le club corrézien, a été mis à pied à titre conservatoire le 4 janvier. Il n'est pas certain que le joueur formé à Auch porte une nouvelle fois le maillot briviste.