Les clubs de Top 14 ont connu un temps d’arrêt sur le marché des transferts en raison de la crise du coronavirus et des inquiétudes financières qui en découlent. Les choses reprennent doucement et, ces dernières semaines, une écurie se montre particulièrement active, à savoir Agen. Deux poids lourds de l’effectif avaient déjà récemment prolongé : le deuxième ligne Andrès Zafra et le flanker Jessy Jegerlehner. Et cela s’est encore accéléré puisque, après le pilier Tapu Falatea (31 ans), deux autres joueurs castrais se sont engagés en faveur du SUALG. En fin de contrat dans le Tarn, le troisième ligne Camille Gérondeau (31 ans) a signé pour deux ans à Agen.

L’ancien pensionnaire du Racing 92 ou de Clermont a été imité en début de semaine passée par le deuxième ligne Victor Moreaux (26 ans), comme révélé par RMC Sport. Placé mi-mars en garde à vue après une altercation à la sortie d’un établissement nocturne de Castres, le joueur avait été licencié pour faute grave par le CO. Cette saison, il avait pris part à douze matchs toutes compétitions confondues pour cinq titularisations. Il viendra renforcer un secteur qui avait déjà enregistré la signature, le mois dernier, du jeune toulonnais Corentin Vernet (23 ans). Pour rappel, l’arrière international Jean-Marcellin Buttin (28 ans ; 2 sélections) s’est aussi engagé dans le Lot-et-Garonne.

Un ouvreur de haut niveau espéré

Le SUALG a largement avancé sur son recrutement mais n’en a pas encore terminé. Un pilier est recherché pour densifier la première ligne (plusieurs noms circulent, dont celui du Rochelais Mike Corbel, comme indiqué par Le Petit Bleu) et surtout un ouvreur de haut niveau. Sur ce point, le club fut à deux doigts de réaliser un énorme coup en enrôlant le Springbok Elton Jantjies (29 ans ; 37 sélections), sacré champion du monde en novembre dernier. Face aux difficultés rencontrées par la Fédération sud-africaine, le joueur a sondé le marché européen et les choses étaient bien avancées avant que l’intéressé, qui évolue aux Lions, ne décide finalement de poursuivre l’aventure dans son pays.

Selon nos informations, le dossier du néo-zélandais Fletcher Smith (25 ans), qui joue aux Hurricanes et compte 28 matchs de Super Rugby à son actif, a également été étudié. Mais il ne devrait pas être retenu. Alors que Léo Berdeu va repartir à Lyon cet été, le staff et les dirigeants d’Agen veulent compenser cette perte par un numéro 10 qui apporte une vraie plus-value. Affaire à suivre.