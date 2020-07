L’information a été officialisée samedi soir: l’arrière international Anglais de l'ASMCA, Nick Abendanon a trouvé un nouveau club pour la saison 2020 / 2021. En fin de contrat avec l'entité auvergnate au mois de juin dernier, le joueur de 33 ans était depuis à la recherche d’un nouveau contrat. En contacts étroits avec les Anglais des London Irish puis de Leicester, Nick Abendanon ne rejoindra finalement pas la Premiership cet été.

En effet, Nick Abendanon s’est engagé ce samedi en faveur du club de Vannes, en Pro D2. Le joueur Anglais a signé un contrat de deux ans. Le voilà donc lié avec Vannes jusqu’au mois de juin 2022. Ce sont les dirigeants du club breton qui ont officialisé l’information ce samedi soir sur la page Facebook du club. En tout état de cause, Vannes vient de réaliser un gros coup sur le marché des transferts.

Le communiqué du RC Vannes :

"C’est signé, pour 2 ans ! Recrutement par le club d’un 15 de renom Nick ABENDANON (86), qui trouve en terre bretonne et à Vannes, un nouveau défi à la hauteur de sa performance et de son engagement. De nationalité néerlandaise, Nick évolue principalement au poste d’arrière (peut aussi jouer à l’aile), et depuis la saison 2014-2015 avec l’ASM Clermont, club qu’il vient de quitter après 6 années exceptionnelles. Nous reviendrons prochainement sur cette arrivée, qui consolide l’équipe que nous reformons pour la nouvelle saison."