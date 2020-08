Matt Philip confirme sa venue à Pau, un international italien à Bidart... Les coulisses du mercato

Pau : Matt Philip confirme sa venue

Le deuxième ligne australien Matt Philip (26 ans; 1,99 m, 117 kg; 3 sélections) a confirmé qu’il comptait honorer son contrat avec la Section paloise. Ce dernier dispute actuellement le Super Rugby australien avec les Rebels et il a été sélectionné pour participer au RugbyChampionship avec les Wallabies. Sa date d’arrivée dans le Béarn ne devrait pas intervenir avant la fin du mois de décembre, mais le deuxième ligne viendra bel et bien à Pau : "Je pars pour un court séjour à l’étranger, c’est signé mais je serais là pour les tests de fin d’année. J’espère être de retour à l’issue du Super Rugby 2021 et ainsi être présent pour les test-matchs de 2021. Cette saison en France devrait me permettre de gagner en expérience dans une compétition très difficile."

Agen : qualifications Mondial 2023 : le Colombien Andrés Zafra convoqué

Le deuxième ligne agenais fait partie des cinquantejoueurs sélectionnés, en cette fin de semaine, dans le groupe de la Colombie amené à préparer et disputer les éliminatoires de la zone Amérique du Sud pour la prochaine Coupe du monde en France. Seuls six convoqués évoluent à l’étranger, Zafra étant le seul à évoluer en Europe. Les Tucanes (toucans en français) n’ont jamais disputé de Mondial.

Amateur : un international italien à Bidart

Le club de Bidart Union Club, qui va évoluer dans la nouvelle division "Régionale 1" (ex-Promotion Honneur), va pouvoir s’appuyer sur l’expérience du deuxième ligne Joshua Furno (30 ans). Une information révélée par Actu Rugby qui explique que le joueur actuellement sous contrat avec San Diego aux états-Unis est actuellement de retour au Pays basque en attendant une date officielle de reprise du championnat américain. Passé par le Biarritz olympique lors de la saison 2013-2014, l’international italien (37 sélections) pourrait jouer avec Bidart jusqu’au mois de décembre.

