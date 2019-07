Le club de Ruatoria évolue en Heartland Championship, soit le troisième niveau national, après les deux divisions du National Provincial Championship. Surtout, il n'a plus gagné de match depuis... 2013. Zac Guildford débutera sous ses nouvelles couleurs le 24 août. "La première fois qu'on m'a demandé, j'ai répondu : "Mon dieu, non." Je voulais me reposer et arrêter le rugby. Mais plus je parlais avec les gens impliqués dans le projet, plus j'étais intrigué. Je ne pense pas réaliser des miracles mais si je peux me rendre utile d'une certaine manière, ce serait déjà génial. Je n'ai jamais aimé perdre et j'imagine que vivre cinq saisons de défaites est très dur à accepter. Je vais faire de mon mieux pour permettre à l'équipe d'obtenir quelques succès."