Le RCN a en effet obtenu l'engagement de l'ancien joueur de Castres et de Toulon, auteur de plus de cinquante essais en Top 14 en carrière. Narbonne n'en finit plus de détoner sur le marché des transferts : le club de Fédérale 1 avait déjà enrôlé Sione Piukala et Venione Voretamaya notamment et sera un des sérieux clients de l'élite amateur la saison prochaine. Le Néo-Zélandais a signé pour deux ans.