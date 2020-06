Etzebeth de retour à Toulon, James chez les Ospreys... Les coulisses du mercato !

Section Paloise : Lahore nommé directeur général ?

À Pau, le président Bernard Pontneau serait à la recherche d’un dirigeant de bon calibre afin de le seconder dans la gestion du club au quotidien et, dans un même temps, chapeauter Nicolas Godignon et Frédéric Manca dans leur mission sportive. La semaine dernière, il nous est donc revenu aux oreilles que le nouveau directeur général de la Section paloise pourrait être Pierre Lahore, le directeur de cabinet du Conseil départemental. Cet ancien handballeur du club de Billère (D2), âgé d’une trentaine d’années, membre du Modem et très proche de François Bayrou, pourrait être nommé dans les jours à venir.

Bordeaux-Bègles : une baisse de 20% des salaires supérieurs à 5 000€

Bordeaux-Bègles a trouvé un accord sur la baisse des salaires de ses joueurs : « Les joueurs ont tous signé l’accord sur une baisse de 20 % pour les salaires supérieurs à 5 000 € (brut) », a indiqué le club girondin. Il s’agit de la baisse la plus forte consentie en Top 14 où neuf équipes ont jusqu’à présent officialisé un accord (Castres, Clermont, La Rochelle, Lyon, Montpellier, Toulon, Toulouse et Pau)

Toulon : Etzebeth est rentré

Après avoir passé le confinement en Afrique du Sud, le deuxième ligne Eben Etzebeth (28 ans) était attendu en France ce dimanche. Le Springbok était censé atterrir à Nice. Le Toulonnais devrait retrouver ses coéquipiers cette semaine.

La Rochelle : Brock James pour trois ans sur le banc des Ospreys

Brock James va commencer sa carrière d’entraîneur sur le banc des Ospreys. À 38 ans, l’ancien ouvreur australien de Clermont, Bordeaux-Bègles et La Rochelle s’est engagé pour trois saisons avec la formation galloise.