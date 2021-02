Cummins de retour à Pau, deux internationaux géorgiens à Agen... Les coulisses du mercato !

Pau : Cummins, c’est imminent

Le président de la Section paloise n’avait pas caché sa volonté de faire revenir le deuxième ligne australien Steven Cummins (28 ans) au club lors de prochaine intersaison. Recruté en tant que joker médical de Daniel Ramsay en début de saison, Cummins comptait neuf titularisations jusqu’à son départ, début décembre. Il avait alors rejoint les Melbourne Rebels. La République des Pyrénées annonce qu’un accord a été trouvé entre les deux parties. Steven Cummins sera bel et bien palois la saison prochaine. C’est la deuxième recrue du club béarnais qui va enregistrer l’arrivée du troisième ligne australien Reece Hewat qui évolue actuellement à Aurillac.

Agen : deux internationaux géorgiens s’engagent

Le SUA prépare l’avenir et a d’ores et déjà fait signer deux internationaux géorgiens : le talonneur des Sunwolves, Jaba Bregvadze (33 ans, 62 sélections), et le deuxième ligne des Saracens de Tbilissi, Grigor Kerdikoshvili (26 ans, 5 sélections). Les deux joueurs se sont engagés pour les deux prochaines saisons. Agen qui a aussi officialisé cette semaine la signature du premier contrat professionnel de son jeune ailier Louis Gauban (22 ans).

Carcassonne : Déjà quatre recrues !

Carcassonne songe déjà à l’exercice 2022. C’est désormais officiel, quatre nouveaux joueurs porteront la saison prochaine, les couleurs de l’USC. Il s’agit du flanker de Macon, Mathieu Jazeix, du pilier de Toulon, Jérémy Boyadjis, du centre fidjien, Kalawati Ravouvou et du pilier gauche d’Aurillac, Youssef Amrouni âgé de 27 ans lequel a signé un contrat de deux ans.

Provence Rugby : Bly pour deux ans

L’ailier de Vannes, Kévin Bly, posera ses valises à Aix-en-Provence, à partir de la saison prochaine et ce, pour deux années de contrat. À 24 ans, ce dernier a déjà inscrit 19 essais en 45 matchs sous les couleurs bretonnes et possède des qualités de finisseur et d’explosivité très importantes. À noter qu’il a été membre de l’équipe de France à 7 ayant participé à la Coupe du monde 2018.