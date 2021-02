C'est le Stade montois qui a officialisé l'information : "Afin de pallier aux nombreuses blessures et aux départs de ses internationaux pour le 6 Nations, l'Union Bordeaux-Bègles a demandé de le retour de Simon Desaubiès. Prêté en ce début de saison par le club girondin, le jeune centre a joué à 15 reprises (11 titularisations et un essai) sous le maillot montois. Dès aujourd'hui Simon intègre complète l'effectif de son club formateur le temps du tournoi, soit pour deux mois minimum. En attendant son retour sous les couleurs Jaune et Noir, l'ensemble du club souhaite bonne chance à Simon pour ces deux mois en Top 14"