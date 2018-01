Montpellier mise sur le All Black Hoeata

Comme annoncé dans les colonnes du Midi Olympique, Jarrad Hoeata devrait s’engager avec le club de Montpellier en tant que joker médical. Ce dernier compte trois sélections avec la Nouvelle Zélande, toutes en 2011.

Le joueur de 34 ans, qui avait failli rejoindre Narbonne il y a quelques mois, a effectué la majorité de sa carrière sous le maillot des Highlanders. Le polyvalent deuxième-ligne a l’atout de pouvoir jouer également en troisième-ligne et sera précieux à Montpellier avec sa grande expérience et sa science du combat. Il devrait vite faire ses débuts avec son nouveau club et terminer la saison à Montpellier.