Toulouse toujours invaincu, les Blacks remportent le Rugby Championship... Les infos du week-end

Le Stade français se réveille, Toulouse gagne encore

La quatrième journée de Top 14 se déroulait ce week-end. Sans victoire depuis le début de la saison, le Stade français a lancé son championnat en dominant Castres à Jean-Bouin samedi. Pourtant réduits à 14 dès l'entame de match avec un carton rouge infligé à Alo-Émile, les Parisiens ont fait preuve de caractère. Toulouse s'est lui aussi imposé, dimanche soir. Invaincu depuis le début de saison, les hommes d'Ugo Mola s'en sont sorti face à de valeureux clermontois (27-15). Ils confortent leur première place au classement. Dans les autres rencontres, La Rochelle, Bordeaux, le Racing, Pau et Perpignan se sont imposés dans un week-end sans victoire à l'extérieur.

La nouvelle-Zélande reprend sa couronne

Dans un match fermé et rythmé par les jeux au pied à répétition des Sud-Africains, les Néo-Zélandais ont eu tout le mal du monde à arracher la victoire mais se sont imposés face aux Springboks (19-17). Une ultime pénalité de Jordie Barrett - l'homme du match - a offert le succès aux Kiwis. Les Blacks remportent haut la main ce Rugby Championship, à une journée de la fin. L'Australie est pour le moment à la seconde place, suite à son succès devant l'Argentine un peu plus tard (27-8)

De nouveaux billets disponibles pour la Coupe du monde 2023

De nouveaux billets pour la Coupe du monde de Rugby France 2023 seront mis à la vente à partir du 28 septembre pour les membres de la Famille 2023. Pour la première fois, des billets pour les phases finales seront disponibles avec les Packs Quarts de Finale à Saint-Denis et à Marseille. Deux nouvelles offres seront proposées aux fans : le Pack Ville 2 matchs, qui permettra d’assister à deux matchs de poule disputés dans le même stade, et le Pack 1/4 de finale, qui donnera accès soit aux deux quarts de finale disputés au Stade de France, soit aux deux quarts de finale qui se joueront ce même week-end du 14 et 15 octobre 2023 au stade Vélodrome de Marseille. Rejoignez la Famille 2023 pour avoir accès aux préventes exclusives .

Brive sécurise Enzo Hervé

Pièce centrale du projet briviste, le demi d'ouverture Enzo Hervé (22 ans) a décidé de poursuivre l'aventure avec les Coujoux. Il a prolongé son contrat jusqu'en 2024. Très en vue la saison dernière et essentiel en ce début de saison, Hervé est désormais sécurisé par Brive sans une période ou le marché des transferts est omniprésent. "Je me sens épanoui au milieu de mes coéquipiers et sur cette pelouse du Stadium", a lancé le jeune prodige. Son manager, Jérémy Davisdon, ne manque pas de souligner l'importance de son joueur dans le club : "Enzo est rapidement devenu un des meilleurs ouvreurs de France par le travail qu’il a accompli au quotidien".

Agen : qui pour remplacer Sonnes ?

La nouvelle défaite, et surtout son ampleur (43-8), des Agenais à Mont-de-Marsan, devraient sonner le glas du manager Regis Sonnes et possiblement de ses adjoints Ortiz et Mirande, dans les prochaines heures. Les dirigeants agenais ont un peu de temps pour trancher, avant la venue de Narbonne à Armandie le 8 octobre prochain. "J’aurai l’embarras du choix, on me propose un peu tout le monde", glissait cette semaine Jean-François Fonteneau avant le déplacement dans les Landes. Plusieurs noms sont évoqués pour reprendre la tête du SUA, mais pour l'heure, rien n'est fait.