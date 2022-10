Ce lundi, deux jours après leur victoire bonifiée à Brive qui a conforté leur place de leader au classement, les Toulousains ont retrouvé le chemin de l'entraînement. Une séance collective sur le terrain l'après-midi, qui a commencé par un "clarity" (sorte de mise en place en marchant, NDLR) à laquelle a participé le demi de mêlée Paul Graou, blessé à la main depuis l'été. Une bonne nouvelle indiquant que le retour à la compétition de l'intéressé se rapproche même s'il n'a pas pris part ensuite aux exercices avec contact. En revanche, son alter ego Antoine Dupont était absent. Légèrement touché à une cheville en Corrèze, le demi de mêlée international avait été ménagé par le staff lundi mais l'inquiétude n'est pourtant pas de mise concernant le capitaine du XV de France, qui devait revenir sur le terrain dès ce mardi.

Amical - Paul Graou (Toulouse)Icon Sport

Comme les huit autres joueurs toulousains appelés dans la liste des 42 hommes retenus par Fabien Galthié pour préparer la tournée de novembre, il s'apprête à affronter La Rochelle dimanche soir avant de se rendre à Marcoussis. Ou plutôt comme les sept autres... En effet, blessé à une cheville depuis le 11 septembre, Romain Ntamack n'a toujours pas repris avec le groupe en ce début de semaine. Même si l'ouvreur international a indiqué sur Rugbyrama.fr que son retour était proche, l'encadrement stadiste ne veut prendre aucun risque avec lui. Il devrait donc intensifier son travail de course dans les prochains jours mais sa participation à la rencontre face aux Maritimes semble très incertaine.

Toujours une pénurie de piliers, Meafou disponible ?

En revanche, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Thibaud Flament, Anthony Jelonch, Thomas Ramos, Pierre-Louis Barassi et Matthis Lebel seront là pour défier le champion d'Europe avant de rejoindre le XV de France. Ce pourrait être trop juste en ce qui concerne Rodrigue Neti et Charlie Faumuina, ce qui fragilise toujours l'équipe toulousaine au niveau de ses piliers puisque Cyril Baille est indisponible, même s'il effectuait un travail spécifique avec Santiago Chocobares en marge de l'entraînement lundi. Paul Mallez est également à l'infirmerie et, si Joel Merckler va entamer sa phase de reprise, il est difficile de l'imaginer opérationnel dimanche. Les jeunes Marco Trauth (qui a vécu sa première en Top 14 à Brive) ou Hugo Reilhes pourraient être sollicités.

Top 14 - Emmanuel Meafou (Toulouse) face à MontpellierIcon Sport

Dimitri Delibes et Tim Nanaï-Williams sont aussi toujours aux soins, alors qu'Ange Capuozzo (malade en fin de semaine dernière et donc forfait en Corrèze) s'entraîne normalement. François Cros, Alban Placines, Pita Ahki et Pierre Fouyssac sont absents. A noter que le Stade toulousain a effectué les démarches nécessaires auprès de World Rugby pour le deuxième ligne Emmanuel Meafou - suspendu trois semaines après son carton rouge à Montpellier - afin de bénéficier du programme Head Contact Process (protocole mis en place par l'organe international avec des ateliers visant à corriger le geste, dont un joueur peut bénéficier une seule fois dans sa carrière) et voir la sanction être réduite d'une semaine. S'il est bien validé, Meafou sera à disposition du staff pour la réception de La Rochelle.