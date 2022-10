Les Tops

Thomas Ramos

Quelle classe. En forme étincelante depuis le début de la saison, Thomas Ramos l'ouvreur a encore été un de joueurs clés de la victoires toulousaine face au Stade Rochelais. Auteur de l'intégralité des points de son équipe, dont un essai, il a réussi un très joli 7/8 face aux perches (il a seulement manqué la transformation de son essai). Vrai leader, il a aussi dégagé beaucoup de sérénité tout au long du match.

Sur ses dégagements, il a souvent réussi a donné un bon bol d'air aux siens et a très souvent fait les bons choix dans le jeu. Sans surjouer, il aura au final été quasi-parfait. Et si Ramos était meilleur à l'ouverture qu'à l'arrière ?

Ulupano Seuteni

Comme depuis quelques semaines, son replacement à l'ouverture est une réussite. UJ Seuteni était encore une fois avec le numéro 10 dans le dos face à Toulouse et il a encore brillé. Créatif, il a su lire la défense toulousaine pour s'engager dans des brèches à plusieurs reprises. En première mi-temps, il a franchi par deux fois la ligne rouge et noire et a été le principal danger chez les Jaune et Noir.

Top 14 - Ulupano Seuteni (La Rochelle)Icon Sport

Sur l'une de ses percées, il servait parfaitement Dillyn Leyds pour ce qui aurait pu être une passe décisive. Mais M. Cayre refusait la réalisation pour un en-avant, peu évident, de l'ailier dans l'en-but. Replacé en centre après la blessure de Teddy Thomas et l'entrée d'Antoine Hastoy, il a su se montrer disponible. Il était le meilleur rochelais ce dimanche.

Sofiane Guitoune

Cette saison, ce n'est pas celui dont on parle le plus, mais Sofiane Guitoune s'impose comme le patron du milieu du terrain toulousain. Le centre enchaîne les belles prestations sous le maillot rouge et noir, comme il l'a encore fait ce dimanche soir. Très propre, il a été très actif, offensivement ou défensivement. Auteur de onze plaquages, il a aussi eu de nombreuses fois le ballon en attaque en se montrant plutôt créatif. D'ailleurs, il a cassé trois plaquages. Un match et un début de saison qui devaient être soulignés.

Les Flops

Reda Wardi

Le pilier rochelais était un des joueurs particulièrement observés ce dimanche soir sur la pelouse d'Ernest-Wallon. Appelé pour la première fois en équipe de France en début de semaine, il avait l'occasion de jouer un dernier match avec les Jaune et Noir avant de rejoindre Marcoussis la semaine prochaine. Mais finalement, cette soirée a viré au cauchemar pour l'ancien Biterrois.

À la douzième minute, il était sanctionné d'un carton rouge après un plaquage dangereux sur Antoine Dupont. Un geste qui handicapait ses coéquipiers, réduits à quatorze pendant près de 70 minutes, mais aussi Wardi lui-même, pour son futur proche avec les Bleus. Car oui, le pilier risque une suspension de plusieurs semaines et pourrait donc manquer la tournée de novembre avec le XV de France. D'ailleurs, il pourrait être remplacé dans le groupe dès les prochaines heures...

Tawera Kerr-Barlow

On a senti que le demi de mêlée maori avait une mission ce dimanche soir : celle de faire sortir Antoine Dupont de son match. Mais Kerr-Barlow s'est finalement peut-être trop concentré sur le demi de mêlée toulousain et n'a pas eu son rayonnement habituel sur l'animation de l'attaque rochelaise. Pénalisé deux fois dans la partie, il souffre au final de la comparaison avec son vis-à-vis.

Richie Arnold

Il est dur dans un match comme celui-là de véritablement trouver des flops. Mais Richie Arnold n'a pas particulièrement brillé face à La Rochelle ce dimanche. Peu en évidence, il a écopé d'un carton jaune sur l'essai de Dulin pour un en-avant volontaire. Une "biscotte" qui aurait pu lourdement pénaliser les siens, surtout quand on se rappelle de son indiscipline déjà à Pau en début de saison.