L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a révélé avoir été mis au courant de la situation dès le lendemain par ses joueurs. Forletta et Darmon comparaîtront en correctionnelle le 13 février 2023. "Je vais parler du cas de nos trois joueurs : Pierre Lucas, Enzo Forletta et Thomas Darmon, entamait calmement "PSA". D'abord, ils ont toujours été transparents avec le club, parce qu'ils m'ont révélé les faits le lendemain du problème. Deuxièmement, il faut quand même savoir que la première personne qui a été agressée sans aucun mobile, c'est Pierre Lucas et que maintenant, on fait confiance à la justice pour faire son travail. On est derrière nos joueurs, on se concentre car on a un match primordial et très important dimanche contre le Stade toulousain."

Toujours en conférence de presse, Saint-André s'est aussi indigné de "non-véritées" écrites dans la presse au sujet de l'affaire cette semaine. "Je voulais éclaircir la chose vu que dans certains médias, les choses n'ont pas été rapportées à sa juste valeur. Pierre Lucas a été à l'hôpital le soir même, il avait une fracture du nez. Apparement, j'ai lu que ce n'étaient que deux petites claques... J'en ai parlé aux joueurs. Déjà avant Brive et Pau. Ils sont assez meurtris de ce qui a été dit, des non-vérités qui ont été dites dans la presse en début de semaine."