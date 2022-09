Le club béarnais explique que c'est une "lésion méniscale" qui est en cause. Avec cette blessure, l'ancien rochelais rejoint notamment l'un de ses coéquipiers des lignes arrières Jack Maddocks, touché à la cuisse, et absent trois semaines. La Section paloise évalue la durée d'indisponibilité d'Eliott Roudil allant de "6 à 8 semaines". Auteur de trois rencontres en tant que titulaire, il a débuté deux fois au poste de second centre et une fois à l'aile, c'était face au Stade toulousain.