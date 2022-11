" On a mis nos valeurs à la poubelle "

Forcément touchés dans leur orgueil après la défaite contre Pau (21-38), les Rochelais étaient passablement énervés. Battus dans tous les compartiments du jeu, les Maritimes n’ont jamais pu réagir face à la domination paloise. Morts de faim, les Béarnais ont rayonné dans le jeu au sol, secteur traditionnellement porteur des Rochelais. À la sortie de la rencontre, Ronan O’Gara a largement critiqué la prestation de ses hommes. "La solution est assez facile à trouver : se regarder dans le miroir et comprendre le mot humilité. On a mis nos valeurs à la poubelle ce soir… Ça me pèse beaucoup, mentalement ". La Rochelle sera attendu au tournant à Brive, ce samedi.

" C’est vrai mes joueurs ont un peu joué "à la parisienne" "

Autre ambiance pour le Racing 92. Vainqueur du CAB au Stadium municipal, les Franciliens ont fait valoir leur grand potentiel offensif. Imhoff, Russell, Le Garrec, Spring… La ligne de trois-quarts des Ciel et Blanc était en feu mais a failli se brûler. Dans les dix dernières minutes, les hommes de Laurent Travers ont encaissé trois essais, ciblant un relâchement évident. Un constat partagé par Jacky Lorenzetti, malgré tout fier de ses joueurs.

“Une victoire c’est toujours du bonheur, celle-ci fut obtenue chez des amis, les Brivistes, ils nous ont challengés jusqu’au bout. À deux minutes de la fin, on pouvait encore perdre alors, je dis bravo aux Corréziens, mais aussi à mes joueurs bien sûr. Le match a été spectaculaire, nous avons mené largement, mais c’est vrai mes joueurs ont un peu joué "à la parisienne", avec un petit zeste de supériorité, et de suffisance. Évidemment, on a su faire de beaux mouvements, mais il faut aussi savoir finir les actions."

" Ça faisait longtemps que je n’avais pas vécu une semaine de merde comme ça… "

Ugo Mola ne pouvait pas être surpris. Plus gros pourvoyeur de l’équipe de France, et après avoir recruté Melvyn Jaminet et Pierre-Louis Barassi cet été, le Stade toulousain était programmé pour avoir des tourbillons de changements d’effectif lors des périodes internationales. Pour la première d’entre elles, l’entraîneur des Rouge et Noir a donc dû se passer d’onze internationaux (Jaminet et Capuozzo) blessés pour se déplacer à Bayonne. Une préparation forcément particulière pour Mola et son staff. “Ça faisait longtemps que je n’avais pas vécu une semaine de merde comme ça..."

Top 14 - Ugo Mola (Toulouse).Midi Olympique

" Première victoire de Pau depuis 1998 à Deflandre ? Je m’en tamponne ! "

Pour Sébastien Piqueronies à l’inverse, la fierté était de rigueur après un succès de prestige à Marcel-Deflandre. L’entraîneur palois expliquait après la victoire de ses protégés que c’était un “acte de survie”, plus qu’un exploit on un miracle. Pourtant, passer près de quarante points au champion d’Europe n’est pas anodin. Mais le manager béarnais préfère rester concentré sur la suite de la saison. "Première victoire de Pau depuis 1998 à Deflandre, vous dites ? Je ne connaissais pas cette anecdote. Je m’en tamponne ! Ce qui me plaît, c’est que vingt-trois garçons ont fait preuve de caractère, se sont accrochés à un plan, étaient alignés sur des croyances. Ils n’ont pas fait que des promesses, ils sont passés aux actes. Mais ce n’est pas un exploit, c’est une survie nécessaire. Quatre points de pris, dans notre situation, c’est absolument nécessaire vu que Perpignan a gagné, ça évite de nous mettre très mal. Priorité à l’humilité. L’urgence est de préparer la réception de l’UBB”.

" Une décision arbitrale gênante "

La défaite des Lyonnais à Perpignan (28-21) est mal passée pour Jean-Marc Doussain. Le demi de mêlée du LOU n’a pas occulté les erreurs de son équipe, mais ne s’est pas non plus priver de pointer la décision de Jonathan Dufort de n’exclure Tom Ecochard “que” pour dix minutes et non définitivement. Un choix que ne comprend pas l’ancien toulousain : "Je veux féliciter l’Usap mais il faut commencer par le sujet du carton jaune. On nous parle de la protection des joueurs et l’arbitre ne nous a rien dit sur cette action. On sait simplement que l’arbitre vidéo demande un carton rouge mais il prend la décision sur le terrain de mettre simplement un carton jaune. Heureusement que c’est Tom Ecochard, si c’est le numéro huit Lemalu je ne sais pas si Davit peut encore jouer au rugby ce soir. Cette décision arbitrale est un peu gênante pour moi".