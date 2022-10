Il s’agit donc du troisième succès consécutif pour un LOU qui a du s’employer face à un adversaire qui restait pourtant sur quatre revers de rang… Ce n’est que l’ultime essai des Lyonnais, par Josua Tuisova sur un ballon bien écarté à l’aile (77e), qui a véritablement permis à l’équipe de Xavier Garbajosa de souffler. Pour autant, c’était sans compter la détermination de cette équipe de la Section, trouvant la faille par Beka Gorgadze, en force après la sirène, pour obtenir un point de bonus défensif mérité au regard de la physionomie. On pensait les Béarnais atteints en raison de leur série négative, c’est tout l’inverse qu’ils ont montré sur l’entame, laissant entrevoir un renouveau. Récompensé qui plus est. En bout de ligne après un bon travail de fixation, Daniel Ikpefan a ouvert le bal (12e). Grâce aussi au pied de Henry, Pau a dominé le premier quart d’heure, menant de 10 points, avant de voir Davit Niniashvili et Lyon réagir, après un travail de Regard (16e, 5-10). Et ce premier acte, intense et rythmé, s’est terminé sur un score à l’avantage de Pau (7-10).

Les Lyonnais meilleurs sur la durée

Une formation béarnaise longtemps devant au tableau d’affichage, et capable de breaker au moment où les Rhodaniens ont pensé recoller. Après un joli renversement et un travail en deux contre un d’Ikpefan et Jack Maddocks, c’est ce dernier qui a filé derrière la ligne (53e, 7-15 puis 7-17). Mené de 10 points, le LOU s’est alors appuyé sur son banc pour gagner en énergie et trouver des solutions avec un jeu plus direct, tout en profitant de la fougue de ses trois-quarts, à l’image d’Ethan Dumortier (59e, 15-17, puis 17-17). Il a ainsi fallu atteindre l’entrée dans les dix dernières minutes pour voir les Lyonnais prendre pour la première fois l’avantage, avec Guillaume Marchand à la conclusion d’un ballon porté consécutif à une pénaltouche (70e, 22-17). C’est donc une formation rhodanienne qui a su faire preuve de patience qui peut sortir victorieuse d’une partie plaisante, avec de (deux) belles adversités. Les Palois vont forcément nourrir quelques regrets car ils se sont donnés les moyens de gagner ce match, même s’ils ne repartent pas sans rien du Rhône.