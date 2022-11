Après la victoire face au Danemark (2-1), l'équipe de France de football est assurée d'être qualifiée pour la phase finale de la coupe du monde et une place de premier de groupe est fortement probable. Ce qui engagerait donc une participation à la rencontre prévue le dimanche 4 décembre à 16h entre le premier du groupe D, probablement la France, et le deuxième du groupe C. Par conséquent, le match entre le Castres Olympique et la Section paloise, initialement prévu ce même jour à 17h, est avancée à 14 heures. Elle sera diffusée sur Canal+.

